VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp, Prognose, Quote | 10.12.23

Unser VfB Stuttgart - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.12.2023 lautet: Auf Leverkusen wartet am kommenden Wochenende das zweite Topspiel in Folge. Nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund gehen wir in unserem Wett Tipp heute von mehr Toren gegen den VfB Stuttgart aus.

Leverkusen trat gegen den BVB gewohnt dominant auf, kam letztlich jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Die Werkself brachte dennoch eine eindrucksvolle Leistung auf den Platz und übertrumpfte die Schwarz-Gelben bei den erwartbaren Toren deutlich (2,09:0,73 xG). Zu Gast bei den Schwaben wartet ein hartes Stück Arbeit auf die Werkself. Der VfB Stuttgart festigte an den vorangegangenen 13 Spieltagen seinen dritten Tabellenplatz.

Das hindert uns im Wett Tipp heute nicht an folgender Wette: „Leverkusen Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Leverkusen auf „Leverkusen Über 1,5 Tore“:

Pro Spieltag erzielte die Werkself 2,9 Treffer (2.).

Leverkusen erzielte in jedem Liga-Auswärtsspiel Über 1,5 Tore.

Stuttgart kassierte an 2 der letzten 5 Spieltage Über 1,5 Gegentore.

VfB Stuttgart vs Leverkusen Quoten Analyse:

Xabi Alonso hat sich bei der Werkself einen echten Titelanwärter gebastelt. Neben dem FC Bayern ist der Tabellenführer das einzige ungeschlagene Team der Liga. Die Sportwettenanbieter halten die gezeigten Leistungen für repräsentativ und verteilen bei einem Auswärtssieg Siegquoten bis 2,30.

Ohne Bauchschmerzen sollte diese Wette jedoch nicht abgegeben werden. Der VfB Stuttgart gewann sechs seiner sieben Heimspiele und macht mit Wettquoten von 2,75 bis 3,00 auf sich aufmerksam.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Leverkusen Prognose: Dominante Werkself

Am vergangenen Spieltag geriet Bayer 04 Leverkusen im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund bereits in der vierten Spielminute in Rückstand (0:1). Die Reaktion der Werkself war bemerkenswert: Bayer 04 dominierte das Geschehen, erspielte sich deutlich mehr erwartbare Tore (2,09:0,73 xG) und glich schließlich aus (1:1).

Wir erwarten in dieser Begegnung wieder mehr Treffer von den Gästen. Bisher sah Xabi Alonso von seiner Mannschaft in jedem Bundesliga-Auswärtsspiel Über 1,5 Tore. Insgesamt erzielte Leverkusen 2,9 Treffer pro Spieltag (2.).

Des Weiteren sammelte die Werkself die drittmeisten erwartbaren Tore im deutschen Oberhaus (26,9 xG). Übertroffen wurde dieser Wert nur von Bayern (36,7 xG) und Stuttgart (32,8 xG), weshalb wir von einer Drei-Weg-Wette abweichen.

Erstaunlich ist, dass B04 die zweitmeisten Torschüsse der deutschen Beletage abgab (7,3) und dabei eine fantastische Schussverwandlungs-Quote behielt (13,2 Prozent). Ein gutes Indiz für die hohe Qualität im Angriffsspiel.

VfB Stuttgart - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:0 Werder Bremen (H), 2:1 Frankfurt (A), 2:0 Nürnberg (H), 2:1 Dortmund (H), 0:2 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Dortmund (H), 2:0 BK Häcken (A), 3:0 Werder Bremen (A), 4:0 Union Berlin (H), 1:0 Qarabag (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Leverkusen: 1:1 (H), 0:2 (A), 2:4 (A), 1:3 (H), 2:5 (A).

In den vergangenen Jahren hatte Leverkusen den direkten Vergleich deutlich in der Tasche. Bayer gewann vier der letzten fünf Aufeinandertreffen, erzielte bei jedem dieser Siege Über 1,5 Tore. Zudem ließen die Schwaben an zwei der vergangenen fünf Spieltage Über 1,5 Gegentore zu. Darunter fiel das Heimspiel gegen Hoffenheim (2:3), welches bis jetzt die einzige Heimniederlage der Saison blieb.

Übergeordnet erwarten wir eine torreiche Partie. Mehr Großchancen als Stuttgart (41) und Leverkusen (46) erspielte sich nur der deutsche Rekordmeister (50). Zudem liegt der VfB mit 2,5 Toren pro Partie (3.) direkt hinter den Gästen (2,9). Geeignet scheint eine Wette auf „Victor Boniface trifft“ mit einer Quote von 2,10 bei NEObet. Der Stürmer der Werkself beendete seine Torflaute gegen den BVB und hat nach Harry Kane (12,2 xG) die meisten erwartbaren Tore auf seinem Konto (11,4 xG). Eine Kombination mit diesem NEObet Bonus ist in unseren Augen sinnvoll.

Unser VfB Stuttgart - Leverkusen Tipp: Leverkusen Über 1,5 Tore

Keine Mannschaft erzielte in der Ferne mehr Tore als der Tabellenführer (16). Zudem übertraf die Werkself bisher in jedem Bundesliga-Auswärtsspiel die Marke von Über 1,5 Toren. Des Weiteren kassierte Stuttgart in vier der vergangenen fünf Partien mindestens ein Gegentor, in zwei dieser Begegnungen waren es sogar Über 1,5 Gegentore.