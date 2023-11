Warriors - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 17.11.2023 lautet: Die Warriors wurden zuletzt in der Tabelle nach hinten durchgereicht und müssen nun gegen ein formstarkes OKC bestehen. Aufgrund der Verletzung von Steph Curry sehen wir den Gegner aus Oklahoma in unserem Wett Tipp heute klar im Vorteil.

Es läuft nicht in der Bay Area! Nach zuletzt vier Pleiten in Folge müssen die Warriors nun auch noch ausgerechnet auf ihren Franchise-Player Steph Curry verzichten, der schon im letzten Spiel wegen Knieproblemen passen musste. Ohne den Chef am Court rutscht die Leistung der Warriors traditionell ins Bodenlose, zumal es auch mit dem Superstar in dieser Saison noch nicht wirklich rund lief.

So entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Oklahoma City Thunder mit HC -2,5″ mit einer Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Warriors vs Thunder auf „Sieg Oklahoma mit HC -2,5″:

OKC gewann 4 der letzten 5 Spiele mit mindestens 8 Punkten Vorsprung.

In den letzten 6 Spielen gegen die Warriors erzielte Shai Gilgeous-Alexander 4 Mal über 30 Punkte.

Golden State verlor zuletzt 3 Heimspiele in Folge.

Warriors vs Thunder Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die City Thunder gegen geschwächte Warriors leicht im Vorteil und vergeben eine Siegquote für OKC von 1,65. Ein Tipp auf einen Heimsieg der Warriors ohne ihren Superstar Steph Curry würde mit einer Gewinnquote von 2,20 belohnt werden.

Bei den Gesamtpunkten im Spiel wird mit mäßig vielen Punkten gerechnet, so steht die Over/Under-Line bei 227,5 Punkten mit einer Quote von jeweils 1,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Warriors vs Thunder Prognose: Können die Warriors auch ohne Curry gewinnen?

Die Warriors starteten gut in die Saison und gewannen sechs der ersten acht Spiele. Nach vier Niederlagen in Folge steht man nun mit einer ausgeglichenen Bilanz von 6-6 auf dem achten Platz der Western Conference. Im Offensiv- und Defensiv-Rating liegt man momentan im gehobenen Mittelfeld auf Platz 14 und Platz 12. Das ergibt ein Net-Rating von +2,2, welches noch für Platz 11 in der gesamten NBA reicht.

Sollte Steph Curry jedoch noch mehrere Spiele verpassen, dürften vor allem die offensiven Statistiken noch weiter abrutschen. Der zweimalige MVP hält auch in dieser Saison alle Zügel seines Teams in der Hand und legt starke 30,7 Punkte pro Spiel auf. Während Neuzugang Chris Paul vor allem im Ballverteilen zu überzeugen weiß, fehlen den Warriors ohne Curry weitere solide Scorer.

Die City Thunder reisen mit voller Kapelle an und müssen momentan keine Verletzten beklagen. Franchise-Star Shai Gilgeous-Alexander bestätigt die starken Leistungen der vergangenen Saison und legt im Schnitt 29,3 Punkte bei 5,9 Assist und 6,9 Rebounds auf. Rookie Chet Holmgren konnte zudem in seinen ersten elf Spielen durchaus überzeugen und verleiht vor allem der Defense der Thunder eine neue Komponente. Er blockte bisher die drittmeisten Würfe der gesamten Liga.

Nachdem OKC mit einer ausgeglichenen Leistung in die Saison startete und drei der ersten sechs Spiele verlor, konnten vier der letzten fünf Partien gewonnen werden und so steht man momentan bei einer Bilanz von 7-4 auf dem fünften Platz der Western Conference. Die Offensive und Defensive der Thunder liegen jeweils auf dem achten Platz der NBA, mit einem Net-Rating von +4,8 steht man auf Platz 6 der gesamten Liga.

Warriors - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Warriors: 101:104 Timberwolves (H), 110:116 Timberwolves (H), 110:118 Cavaliers (H), 105:108 Nuggets (A), 120:109 Pistons (A).

Letzte 5 Spiele Thunder: 123:87 Spurs (H), 111:99 Suns (A), 98:105 Kings (A), 128:120 Cavaliers (H), 126:117 Hawks (H).

Letzte 5 Spiele Warriors vs. Thunder: 141:139 (A), 136:125 (H), 128:137 (A), 141:114 (H), 128:120 (A).

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams spricht klar für die Warriors, so konnten diese neun der letzten zehn Spiele gewinnen. Diese Statistik ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, so spielte ein gewisser Steph Curry in jeder dieser Begegnungen. Kaum ein anderes Team ist so abhängig von ihrem Franchise-Player wie die Warriors, da der US-Amerikaner durch seine Gravity auch seinen Mitspielern das Spiel enorm vereinfacht.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams spricht klar für die Warriors, so konnten diese neun der letzten zehn Spiele gewinnen. Diese Statistik ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, so spielte ein gewisser Steph Curry in jeder dieser Begegnungen. Kaum ein anderes Team ist so abhängig von ihrem Franchise-Player wie die Warriors, da der US-Amerikaner durch seine Gravity auch seinen Mitspielern das Spiel enorm vereinfacht.

Die Co-Stars im Team von Cheftrainer Steve Kerr werden dies nicht auffangen können, zumal die Effizienz von Spielern wie Chris Paul (45 Prozent True Shooting) und Andrew Wiggins (43 Prozent True Shooting) momentan am Boden ist. Das junge Thunder-Team hingegen kommt immer mehr ins Rollen und erzielt mit im Schnitt 116,5 Punkten pro Spiel die sechstmeisten Zähler aller Teams. So könnte sich eine „Über-Punkte"-Wette auf die Gäste aus Oklahoma durchaus lohnen.

Unser Warriors - Thunder Tipp: Sieg Oklahoma mit HC -2,5

Die Thunder gewannen bisher drei ihrer vier Auswärtsspiele in dieser Saison, schraubten ihren offensiven Output in den letzten sechs Spielen deutlich nach oben und erzielten in diesem Zeitraum 121 Punkte im Schnitt. Die Defense der Warriors ist zudem momentan nicht auf dem gewohnten Niveau, zudem wird in der Offensive Steph Curry schmerzlich vermisst. So wird es schwer werden, gegen aufstrebende Thunder mitzuhalten.