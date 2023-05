Wehen Wiesbaden - Halle Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Wehen Wiesbaden - Halle Tipp zum 3. Liga Spiel am 27.05.2023 lautet: Der SVWW braucht Tore und mindestens drei erzielt er auch.

Wie spannend kann ein Aufstiegsrennen sein? 3. Liga: Ja! Osnabrück und Wehen Wiesbaden sind vor dem letzten Spieltag punktgleich und nur durch ein einziges Tor voneinander getrennt. Beide stehen auf der Pole Position in Sachen Aufstieg, beide könnten am Ende aber auch komplett in die Röhre gucken, denn die Konkurrenz aus Saarbrücken und Dresden ist nur einen Punkt dahinter. Wiesbaden muss am Samstag zu Hause gegen Halle ran und braucht im Fernkampf Tore. Diese trauen wir den Hessen zu. Wir entscheiden uns für die Wette „Wiesbaden über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Halle auf „Wiesbaden über 2,5 Tore“

Wiesbaden hat mit 70 Toren die zweitmeisten in der 3. Liga

Für den direkten Aufstieg muss der SVWW ein Tor gegenüber Osnabrück aufholen

Der SVWW hat keines der letzten sieben Heimspiele gegen Halle verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Halle Quoten Analyse:

Ein Tipp auf den Auswärtssieg der Hallenser wird dagegen mit Quoten bis 9,00 belohnt. Tore auf beiden Seiten halten die Buchmacher für wahrscheinlich. Die Quoten für das „Beide treffen“ bewegen sich um 1,60 herum. Interessant: Für das Over 2,5 gibt es Quoten von gerade einmal 1,35. Selbst das Over 3,5 bringt nur Wettquoten um 1,80.

Wiesbaden vs Halle Prognose: SVWW mit Sturmlauf

Die Ausgangslage in der 3. Liga verspricht Spannung pur. Da der aktuell Zweite Freiburg II nicht aufsteigen kann, geht, sofern der Sport-Club Platz zwei am letzten Spieltag nicht noch verliert, auch der Dritte direkt in die 2. Bundesliga und der Vierte in die Relegation. Und die Wiesbadener stehen auf diesem vierten Platz.

Das tun sie allerdings nur, weil sie gegenüber dem punktgleichen Team vom VfL Osnabrück das um nur einen Treffer schlechtere Torverhältnis haben. Sollten die Lilanen also ihr Heimspiel gegen Dortmund II gewinnen, muss der SVWW seine Heimpartie mit einem Tor mehr für sich entscheiden.

Mehr Tore als Osnabrück hat Wehen Wiesbaden jedenfalls, sodass die Hessen bei gleicher Tordifferenz direkt aufsteigen würden. Überhaupt stellen sie mit 70 Treffern den zweitstärksten Angriff der 3. Liga. Am Wochenende vergaben sie eine Art Vorentscheidung in Sachen Aufstieg, als sie bei Spitzenreiter Elversberg nicht über ein 1:1 hinauskamen.

Da sie aber seit der 41. Minute in Unterzahl spielten, war der nur eine Punkt sicherlich ein gewonnener. Zu Hause muss man nun alle drei holen, da die Konkurrenz aus Saarbrücken und Dresden auch nur einen Zähler weniger hat. Daheim hat Wiesbaden vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen.

Wiesbaden - Halle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:1 Elversberg (3L, A), 2:1 Verl (3L, H), 1:3 Dresden (3L, A), 1:2 Meppen (3L, H), 1:1 Duisburg (3L, A)

Letzte 5 Spiele Halle: 2:0 Rot-Weiß Essen (3L, H), 0:2 Saarbrücken (3L, A), 1:0 Ingolstadt (3L, H), 1:4 Waldhof Mannheim (3L, A), 0:1 Osnabrück (3L, H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Halle: 3:2 (3L, A), 1:1 (3L, A), 2:1 (3L, H), 0:4 (3L, A), 1:1 (3L, H)

Insgesamt gesehen hat der SVWW aber möglicherweise den Aufstieg in den letzten Wochen dennoch verspielt. Denn aus den letzten fünf Ligaspielen holte er nur fünf von 15 möglichen Punkten. Es gab nur einen Dreier neben je zwei Remis und Niederlagen. In all diesen letzten fünf Partien gab es Treffer auf beiden Seiten.

Der Gegner aus Halle machte derweil am letzten Wochenende den Klassenerhalt perfekt. Dank des 2:0-Heimerfolgs gegen Tabellennachbar RW Essen kann der HFC nicht mehr absteigen. Entsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie und in welcher Besetzung die Hallenser auftreten werden, wenn es für sie sportlich gesehen um nichts mehr geht.

Auswärts haben sie jedenfalls nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen. Die letzten beiden Auswärtspartien wurden mit 1:6 Toren verloren. Nur vier Teams holten bislang weniger Punkte in der Fremde als Halle. In 18 Auswärtsspielen gab es gerade einmal 18 eigene Tore. Dieser Wert wird nur von drei Mannschaften unterboten.

Das Hinspiel zu Hause ging bereits mit 2:3 verloren. Überhaupt konnten die Hallenser nur eines der letzten acht direkten Duelle für sich entscheiden. Fünf der übrigen sieben gingen an die Hessen, die zu Hause seit sieben direkten Aufeinandertreffen mit dem HFC ungeschlagen sind, von denen sie ebenfalls fünf gewannen.

Unser Wiesbaden - Halle Tipp: Wiesbaden über 2,5 Tore

Mit einem Sieg hat Wehen Wiesbaden zumindest die Relegation sicher. Davon, dass Osnabrück sein Heimspiel gegen den BVB II, für den es auch um nichts mehr geht, gewinnt, muss man in der hessischen Hauptstadt ausgehen. Insofern hilft nur ein höherer Sieg für den direkten Aufstieg. Entsprechend darf man einen Sturmlauf der Gastgeber erwarten, die sich gerne einen Umweg über die Relegation sparen würden. Dass der HFC den Klassenerhalt eben erst gesichert hat, könnte ihnen in die Karten spielen. Von einem Heimsieg gehen wir jedenfalls aus und trauen dem SVWW dabei so einige Treffer zu.