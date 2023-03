Werder Bremen - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Werder Bremen - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.04.2023 lautet: Ein Ausflug ins Weserstadion hat den Kraichgauern zuletzt selten geschadet. Seit sieben Bundesligaspielen ist die TSG in Bremen ungeschlagen.

Hoffenheim beendete mit einem 3:1-Sieg gegen Hertha eine Negativserie von 14 sieglosen Partien in Folge. Kann die TSG die Grün-Weißen bei maximal einem Treffer halten, stehen die Chancen auf einen Punktgewinn sehr gut. Bremen kassierte in fünf der vergangenen sechs Ligaspielen mindestens zwei Gegentore. Wir favorisieren eine Wette auf eine „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“. Die entsprechende Quote bei Bet-at-Home liegt bei 1,94.