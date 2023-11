Wizards - Bucks Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2023

Unser Washington Wizards - Milwaukee Bucks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 21.11.2023 lautet: Eines der schlechtesten Teams der Liga trifft auf einen zu Saisonbeginn etwas taumelnden Riesen. Die Bucks konnten sich zuletzt jedoch stabilisieren und sind in unserem Wett Tipp heute klar der Favorit.

Die Top-5-Defense der Milwaukee Bucks rutschte in Folge des Blockbuster-Trades von Edelverteidiger Jrue Holiday für Superstar Damian Lillard in den Keller. Die Tendenz der Bucks geht jedoch langsam wieder in die richtige Richtung, obwohl vor allem die On-Ball-Defense ein Problem bleibt. Mit Washington wartet jedoch ein Gegner, dessen Verteidigung noch schlechter aussieht.

So entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Bucks mit HC -9″ zu einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Wizards vs Bucks auf „Sieg Bucks mit HC -9″:

Milwaukee gewann die letzten 4 Spiele mit im Schnitt 15,8 Punkten Vorsprung.

Washington verlor die letzten 5 Spiele mit einem Abstand von 10,4 Punkten im Schnitt.

Die Wizards verloren 8 der letzten 10 Spiele gegen die Bucks.

Wizards vs Bucks Quoten Analyse:

Die Wizards sind wohl das Team in der NBA, das am ehesten daran interessiert ist, Spiele zu verlieren, um einen hohen Pick im kommenden Draft zu ergattern. Dies spiegelt sich auch in den Quoten der Wettanbieter wider. So wird ein Sieg Washingtons gegen die Bucks mit einer Quote von 4,2 als sehr unrealistisches Szenario angesehen. Ein Auswärtssieg der Bucks wird mit einer Quote von 1,22 beziffert.

Beide Teams stellen momentan eine Flop-10-Verteidigung, bei überdurchschnittlichen Offensiven, so werden mit einer Over/Under-Line von 244,5 bei Quoten von jeweils etwa 1,85 viele Punkte im Spiel erwartet. Ein solcher Tipp würde sich hervorragend mit dem Interwetten Einzahlungsbonus verbinden lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wizards vs Bucks Prognose: Verlieren die Wizards das 6. Spiel in Folge?

Washington läutete mit den Trades von Bradley Beal und Kristaps Porzingis im Sommer endgültig den Rebuild in der Hauptstadt der USA ein. So steht das Gewinnen der Spiele nicht unbedingt an erster Stelle für das Franchise. Vor allem in der Defensive ist das verbliebene Personal der Wizards kaum in der Lage gegen die meisten anderen Teams mit Ambitionen zu bestehen und erlaubt den Gegnern mit 122,9 Punkten pro Spiel im Schnitt die zweitmeisten der gesamten Liga.

Auch ein Offensiv-Rating von 110,1 liegt in den Flop 7 im Ligavergleich, was nicht zuletzt an der unterirdischen Leistung des größten Neuzugangs Jordan Poole liegt. Der US-Amerikaner legt 15,5 Punkte, 3,7 Assists und 2,5 Rebounds in fast 30 Minuten pro Spiel auf. Die Effizienzwerte sind jedoch mit einem True-Shooting-Wert von 48 Prozent und einer Dreierquote von 28 Prozent gelinde gesagt ein Trauerspiel. Bester Scorer des Teams ist Kyle Kuzma mit 23,5 Punkten pro Partie, bei durchschnittlicher Effizienz.

Die Bucks starteten schwach in die laufende Saison und verloren vier der ersten acht Spiele. Zuletzt folgten vier Siege in Folge, in denen vor allem die Offensive einen Sprung nach vorne machte. So steht Milwaukee mittlerweile mit einem Offensiv-Rating von 117,7 auf Platz 6 der NBA, obwohl vor allem der Wurf von Neuzugang Damian Lillard noch nicht so richtig fallen will (31,6 Prozent Dreierquote).

Dafür ist Giannis Antetokounmpo gut aufgelegt und erzielt 29,3 Punkte und 9,9 Rebounds pro Spiel. Im Schnitt treffen die Spieler der Bucks 49,1 Prozent aller Würfe, was für Platz 4 im Ligavergleich reicht. Mit durchschnittlich 26,2 erarbeitet man sich zudem die viertmeisten Freiwürfe pro Spiel, trifft diese jedoch mit 76,5 Prozent etwas unterdurchschnittlich.

Wizards - Bucks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wizards: 99:120 Knicks (H), 117:130 Mavericks (H), 107:111 Raptors (A), 94:102 Nets (A), 117:124 Hornets (H).

Letzte 5 Spiele Bucks: 132:125 Mavericks (H), 130:99 Hornets (A), 128:112 Raptors (A), 118:109 Bulls (H), 97:112 Magic (A).

Letzte 5 Spiele Wizards vs. Bucks: 128:140 (H), 111:117 (H), 113:123 (A), 118:95 (A), 102:114 (A).

Der direkte Vergleich aus den letzten zehn Spielen geht mit acht Siegen klar an den Favoriten aus der Bierstadt. Die Bucks erzielten dabei im Schnitt 118,8 Punkte pro Spiel. Auch der Greek Freak konnte in diesen Spielen überzeugen und erzielte im Schnitt 29 Punkte, 12 Rebounds und 7,8 Assists.

Auch im kommenden Duell wird es für die Wizards kaum möglich sein, den Griechen vom eigenen Korb fernzuhalten, es fehlen schlicht die geeigneten Verteidiger im Kader. So könnte sich eine „Über-Punkte-Wette“ für den zweimaligen MVP durchaus lohnen. Bei den folgenden Bookies habt ihr für eure Wizards Bucks Wette die Möglichkeit eine Gratiswette ohne Einzahlung abzugeben.

Unser Wizards - Bucks Tipp: Sieg Bucks mit HC -9

Die Bucks gewannen die letzten drei Spiele gegen die Wizards mit im Schnitt 9,5 Punkten Abstand. Aufgrund der unglaublich schwachen Defensive der Wizards und einer immer besser in Fahrt kommenden Offensive der Bucks, sehen wir auch im kommenden Match einen eindeutigen Sieg für Milwaukee.