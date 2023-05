Wolfsburg - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Am vorletzten Spieltag war Wolfsburg erstmals in dieser Saison auf Platz 6 geklettert. So hatte der VfL den anvisierten Einzug ins internationale Geschäft vor den letzten beiden Partien in der eigenen Hand. Nach der 0:2-Pleite in Freiburg am Samstag rutschten die Wölfe aber auf Rang 7 ab. Somit verabschiedeten sich die Verantwortlichen vom kurzzeitig ausgerufenen Saisonziel „Europa League“ und wollen im Saisonfinale die „Conference League“ festigen. Am 34. Spieltag haben die Niedersachsen mit dem Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger Hertha eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Laut den Wettquoten ist die Ausgangslage hier völlig klar. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Wolfsburg & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Hertha auf „Sieg Wolfsburg & Unter 4,5 Tore“:

Wolfsburg ist seit 6 Heimspielen ungeschlagen

Die Hertha ist das schlechteste Auswärtsteam der Liga

Von den letzten 11 Duellen gegen die „Alte Dame“ haben die Wölfe nur eines verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Hertha Quoten Analyse:

Wolfsburg liegt auf Rang 7, einen Platz und einen Punkt hinter Leverkusen. Das Polster auf den Tabellen-Achten Frankfurt beträgt zwei Zähler.

Wenig überraschend sind die Hausherren bei der Wolfsburg vs Hertha Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,36 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 8,00 aus Sicht der Top-Buchmacher eher unwahrscheinlich.

Wolfsburg vs Hertha Prognose: Wie verabschiedet sich die Hertha?

Nach dem Gastspiel in Freiburg beklagte VfL-Coach Niko Kovac wieder einmal die fehlende Wehrhaftigkeit seiner Mannschaft. Die Wölfe spielten im Breisgau erneut mit angezogener Handbremse und investierten viel zu wenig. Zudem wurde zum wiederholten Mal klar, dass in der Offensive ein zuverlässiger und treffsicherer Stürmer fehlt. Beim Sport-Club blieben die Niedersachsen schon zum zehnten Mal in dieser Saison torlos und kassierten die dritte Niederlage in den vergangenen vier Gastspielen.

Immerhin ist das Team seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Auch gegen einen Tabellenletzten hat Wolfsburg aus den letzten sechs Spielen 16 von 18 möglichen Punkten geholt. Nur beim 0:0 gegen Schalke glückte hier kein Sieg. In den letzten elf Spielzeiten ist nur eine Mannschaft am letzten Spieltag noch aus den Top 7 der Bundesliga-Tabelle herausgerutscht.

Nach gut einer Stunde war die Hertha daheim gegen Bochum in Führung gegangen. Danach waren die Berliner bei Kontersituationen allerdings zu fehlerhaft und hatten auch nicht das nötige Glück auf ihrer Seite. In der vierten Minute der Nachspielzeit besiegelte dann der Treffer der Gäste zum 1:1 den endgültigen Abstieg der „Alten Dame“. Am Ende bekam der Verein die Quittung für eine jahrelange Misswirtschaft präsentiert.

Vier Jahre nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst, der in diesem Zeitraum über 370 Millionen Euro in den Verein gepumpt hat, stehen die Berliner am Tiefpunkt und müssen sich in der 2. Bundesliga neu erfinden. Mit nur fünf Punkten und 13 Niederlagen ist die Hertha auch das mit Abstand schwächste Auswärtsteam der Liga. 68 Gegentore werden in dieser Saison lediglich durch Bochum (72) überboten.

Wolfsburg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:2 Freiburg (A), 2:1 Hoffenheim (H), 0:6 Dortmund (A), 3:0 Mainz (H), 5:1 Bochum (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:1 Bochum (H), 2:5 Köln (A), 2:1 VfB Stuttgart (H), 0:2 Bayern München (A), 2:4 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Hertha: 5:0 (A), 0:0 (H), 2:1 (A), 2:0 (H), 1:1 (A)

Die Hertha liegt mit 22 Siegen zu 21 Niederlagen im direkten Vergleich gegen Wolfsburg hauchdünn vorne. Von den letzten elf Duellen gegen die Wölfe konnte die „Alte Dame“ aber nur eines für sich entscheiden. Auf der Gegenseite kassierte der BSC in den letzten sechs Gastspielen beim VfL auch nur eine Pleite. Seit dem Beginn der Saison 2016/17 haben die Berliner nur in Augsburg (14) mehr Punkte geholt als bei den Niedersachsen (9). Das Hinspiel in dieser Saison in der Hauptstadt ging mit 5:0 an die Elf von Coach Niko Kovac.

Unser Wolfsburg - Hertha Tipp: Sieg Wolfsburg & Unter 4,5 Tore

Die Ausgangslage bei dieser Partie ist klar. Die Hertha will sich sicher einigermaßen ordentlich aus der Bundesliga verabschieden. Aber die Luft ist raus! Der VfL dagegen will mit einem Heimsieg das Europapokal-Ticket klarmachen. Da die Hausherren zuletzt Probleme vor dem gegnerischen Tor hatten, rechnen wir nicht mit einem Torfestival.