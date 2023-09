Wolfsburg - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 16.9.2023

Unser Wolfsburg - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Beide Konkurrenten legten kürzlich Probleme an den Tag. Im direkten Kräftemessen sehen wir keinen Favoriten und tendieren zu Toren auf beiden Seiten.

Wolfsburg ging zuletzt bei Hoffenheim in Front, musste aber bereits vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Danach leisteten sich die Gäste viele individuelle Fehler und kassierten weitere Gegentore (1:3). Union Berlin hatte kürzlich mit RB Leipzig keine leichte Aufgabe zu bewältigen. Nach der Pause gingen die Gäste in Front. Zu allem Überfluss flog Kevin Volland mit Rot vom Platz. In Unterzahl kassierten die Eisernen Gegentore zum 0:3.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

Wolfsburg vs Union Berlin Quoten Analyse:

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ halten sich die Bookies, darunter auch Wettanbieter mit deutscher Lizenz , bedeckt und servieren in beiden Richtungen Quoten zwischen 1,85 und 1,95.

Wolfsburg vs. Union Berlin Prognose: Sammelt Leonardo Bonucci seine ersten Spielminuten für Union?

Anhand der ersten beiden Spieltage lässt sich auf einen starken Start der Wölfe in die neue Saison schließen. Gegen Heidenheim (2:0) und den 1. FC Köln (2:1) sprangen nämlich zwei Erfolgserlebnisse heraus. Beim 1:3 in Hoffenheim wurden aber zuletzt Federn gelassen.

Die Mannen von Trainer Niko Kovac haben sich viel für die aktuelle Spielzeit vorgenommen und wollen den Sprung ins internationale Geschäft bewerkstelligen. Um diesem Ziel näher zu kommen, wurden in der Sommerpause mehr als 70 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Nur Leipzig, Leverkusen, Dortmund und Bayern zeigen einen teureren Kader auf.

In erster Linie gilt es für Kovac darum, an der Heim-Ausbeute zu arbeiten. Nur sechs der 17 Heimspiele im Vorjahr wurden gewonnen (7U, 4N). Nur dreimal sollte auf heimischem Boden ein eigener Treffer verpasst werden.

Wolfsburg - Union Berlin Statistik & Bilanz:

In der finalen Phase der vergangenen Saison legte Union in den Stadien des Gegners große Probleme an den Tag und gewann nur eines der letzten sechs Auswärtsspiele (1U, 4N). Ein Abwärtstrend, der sich aber in der neuen Spielzeit mit einem deutlichen Sieg bei den Lilien nicht bestätigte.