Schlägt der FC Bayern bei Bono zu? Transfers, Gerüchte & Geschichten im Ticker

+++ Top-Thema: Schlägt Bayern bei Bono zu? (11.30 Uhr) +++

+++ 16.14 Uhr: Bayern-Boss spricht über Mané-Zukuft +++

In diesem Sommer könnte die Zeit von Sadio Mané beim FC Bayern wieder vorbei sein. Der Stürmer, der letztes Jahr als Königstransfer vom FC Liverpool kam, soll auf dem Abstellgleis stehen.

Der neue Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wollte sich allerdings nicht in die Karte schauen lassen. „Sadio ist Teil der Mannschaft“, erklärt er auf SPORT1 -Nachfrage.

+++ 20.17 Uhr: Müller verpasst Asien-Reise +++

Neben Manuel Neuer wird auch Thomas Müller ausfallen. Der Stürmer sagte in einem Instagram-Video: „Da ist einfach noch viel zu viel zu tun, um schmerzfrei zu werden und den Trainingsrückstand aufzuholen.“

+++ 10.35 Uhr: Das sagt Baumann zum Bayern-Gerücht +++

Könnte deshalb Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim kommen? Am Donnerstag machte das Gerücht die Runde, dass der Rekordmeister über eine Verpflichtung des 33-Jährigen nachdenke.

+++ Kurios! Neuer erteilt Fotoverbot (13.33 Uhr) +++

Was will Kapitän Manuel Neuer damit bezwecken?

Offenbar wünscht sich der 37-Jährige für sein Trainingsprogramm beim FC Bayern etwas mehr Privatsphäre. Am Donnerstagmorgen spulte er im Trainingslager des Rekordmeisters auf dem Nebenplatz am Trainingszentrum des FC Rottach-Egern ein individuelles Programm mit Torwarttrainer Michael Rechner ab.

+++ Tuchel: „Erster Schritt ist gemacht“ (12.51 Uhr) +++

„Es war ein gutes Trainingslager“, sagte er nach der letzten Einheit am Tegernsee . „Die positiven Dinge waren der Spirit und der Arbeitswille, es herrschte ein guter Geist. Wir sind taktisch und in unseren Spielprinzipien weiter. Der erste Schritt ist gemacht.“

+++ Müller als Hoeneß-Nachfolger? (10.18 Uhr) +++

„Irgendwann werden andere die Verantwortung beim FC Bayern übernehmen müssen. Ich hoffe, es sind solche, die das Wesen des Vereins kennen und wissen, was ihn stark macht und dass aus ihm nicht ein rein finanzgetriebenes Kunstgebilde wie Paris Saint-Germain werden darf“, sagte der 50-Jährige.

+++ VfB gibt neues Angebot für Nübel ab (22.06 Uhr) +++

Für welchen Verein Alexander Nübel in der kommenden Saison auflaufen wird, ist weiter ungeklärt. Allerdings zeigt der VfB Stuttgart seit einigen Wochen Interesse an einer Leihe des Keepers.

Nach SPORT1 -Informationen hat der VfB sein erstes Angebot in Höhe von 500.000 Euro verdoppelt und bietet nun eine Million Euro für eine einjährige Leihe. Nun wollen sich die Verantwortlichen zeitnah über dieses Angebot beraten.

+++ Tuchel über Kimmich-Zukunft (22.00 Uhr) +++

Am Dienstag gewann der FC Bayern im Testspiel mit 27:0 gegen den FC Rottach-Egern. „Transferperiode ist Transferperiode. Ich habe ganz allgemein gesagt, dass immer alles möglich ist“, sagte Thomas Tuchel nach dem Spiel , als er von einem Reporter auf die Zukunft von Joshua Kimmich angesprochen wurde.

Nach SPORT1 -Informationen planen die Verantwortlichen allerdings nächste Saison mit dem Nationalspieler, obwohl auch immer wieder der FC Barcelona mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht wurde.

+++ Freund spricht über Treffen mit Hoeneß (21.50 Uhr) +++

Freund wird am 1. September seinen neuen Job als Nachfolger des nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic antreten.

Auf der Pressekonferenz sprach Freund außerdem über das Treffen mit Hoeneß und Rummenigge am Tegernsee. „Es war eine ganz kleine Runde, das war auch entscheidend, dass nichts herausgekommen ist“, erzählte er.

+++ 14.39 Uhr: Neue Transferpolitik beim FC Bayern? +++

+++ 13.23 Uhr: Bayern droht längerer Kim-Ausfall +++

Endlich ist er da: Der FC Bayern hat am Dienstag den Transfer von Kim Min-jae offiziell bekannt gegeben .

+++ 11.58 Uhr: So endete die Lewandowski-Ära +++

Ein Jahr ist es nun her, als der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona offiziell gemacht wurde.

Am 19. Juli 2022 gab Barca bekannt, dass der Klub den Polen für 45 Millionen Euro zuzüglicher Bonuszahlungen verpflichtet hat. Für viele Bayerns-Fans ist es vermutlich immer noch ein komisches Bild, ihren jahrelangen Top-Stürmer im Dress der Katalanen zu sehen.

SPORT1 blickt zurück, wie es zu der Trennung gekommen war und was die Verantwortlichen mit ein wenig Abstand zum Transfer sagen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier .

+++ 7.27 Uhr: Das sagt Matthäus zu Bayerns Sportdirektor +++

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zeigte sich mit den Entscheidungen der Bayern-Verantwortlichen in den vergangenen Monaten mehrfach nicht einverstanden und tat dies öffentlich kund.

+++ 22.01 Uhr: Tuchel schwärmt von Neuzugang Kim Min-jae +++

Kim Min-jae ist im Trainingslager des FC Bayern angekommen. Thomas Tuchel freut sich auf den Neuzugang und lobt ihn in den höchsten Tönen. Hier klicken, um das Video anzuschauen .

+++ 20.27 Uhr: Kantersieg, aber zwei Verletzte +++

+++ 17.35 Uhr: Offiziell! Bayern holt „Monster“ Kim

+++ 15.50 Uhr: Bayern-Neuzugang in München gesichtet +++

Beim FC Bayern könnte in Kürze ein weiterer Neuzugang präsentiert werden.

Wie die Bild berichtet, wurde eine potenzielle Neuverpflichtung am Vereinsgelände an der Säbener Straße gesichtet.

+++ 12.14 Uhr: Neuer Sportdirektor für den FC Bayern! +++

Christoph Freund wird nach Ende des Transferfensters ab 1. September neuer Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister . Das bestätigten die Münchner am Dienstag, nachdem SPORT1 und Bild vorab berichtet hatten.

Der Österreicher tritt damit in die Fußstapfen von Hasan Salihamidzic, der am Ende seiner Amtszeit sogar in den Bayern-Vorstand aufgerückt war.