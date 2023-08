FC Bayern: Nächster Abgang beschlossen l Transfers, Gerüchte & Geschichten im Ticker

Sommerloch? Von wegen!

+++ Top-Thema: Einigung! Bayern-Abgang beschlossen (18.25 Uhr) +++

Der FC Bayern macht auf dem Transfermarkt weiter Nägel mit Köpfen. Einen Tag nach dem Abgang von Torhüter Yann Sommer steht der nächste Deal kurz vor dem Abschluss.

Um wen es sich handelt, lesen Sie hier.

+++ 7.54 Uhr: Macht Bayern den Kane-Wahnsinn noch lange mit? +++

Es zieht sich wie Kaugummi!

Der anvisierte Transfer von Harry Kane zum FC Bayern ist längst zur Hängepartie verkommen. Am Montagabend wurde bekannt, dass die Londoner auch ein drittes Angebot des deutschen Rekordmeisters für den Stürmer abgelehnt haben.

Nach SPORT1-Informationen hatten die Münchner 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft geboten. Zu wenig für Spurs-Boss Daniel Levy, der als knallharter Verhandler gilt.

Wie geht es nun weiter? Wird es ein weiteres Angebot der Bayern geben? Oder orientiert sich der Klub am Ende um?

Montag, 7. August

+++ 13.13 Uhr: Neuer schon wieder unterm Messer +++

Manuel Neuer hat sich erneut einem Eingriff am verletzten Fuß unterzogen. Dies teilte der FC Bayern mit, fügte jedoch hinzu, dass sich der Keeper weiterhin auf dem Weg der Besserung befindet.

Dem 37-Jährigen wurde demnach planmäßig am Sonntag eine Metallplatte im rechten Wadenbein entfernt. Sein Reha-Plan geht wie gehabt weiter, erklärte der Rekordmeister.

+++ 8.30 Uhr: Schon in Mailand - Sommer-Transfer vor Vollzug +++

Der Abgang von Yann Sommer beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit. Der Torwart wurde bereits in Mailand gesichtet, wo er sich allem Anschein nach dem Champions-League Finalisten Inter anschließt.

Wie SPORT1 bereits vor zwei Tagen berichtet hatte, überweisen die Italiener für den Schweizer 6,75 Millionen Euro nach München.

Sonntag, 6. August

+++ 21.32 Uhr: Guardiola kämpft weiter um Bayern-Flirt Walker +++

Pep Guardiola lässt seinen Kapitän Kyle Walker nicht kampflos ziehen. Nach der Niederlage im Elfmeterschießen im Community Shield gegen den FC Arsenal erneuerte der Coach von Manchester City sein Interesse, den englischen Nationalspieler zu halten.

„Sieben Jahre zusammen und ein so wichtiger Spieler für uns. Hoffentlich kann er bleiben“, betonte Guardiola in Richtung des FC Bayern, der sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Walker befindet.

Samstag, 5. August

+++ 17.53 Uhr: Erste Anfragen für Bayern-Youngster?

Wie geht es mit Frans Krätzig weiter? Der junge Linksverteidiger hat sich bei der Asien-Reise des FC Bayern in den Fokus gespielt - nicht nur von Thomas Tuchel.

Nach SPORT1-Informationen sind durch seine starken Leistungen und seinem Traumtor zum 4:3-Sieg gegen den FC Liverpool mehrere Vereine auf Krätzig aufmerksam geworden und binnen weniger Stunden an den deutschen Rekordmeister herangetreten, um sich nach einem potenziellen Leihgeschäft zu erkundigen.

Interessant: Krätzig selbst lehnte bereits vor der Reise nach Japan und Singapur ein Angebot eines deutschen Zweitligisten ab. Er will sich vorerst nicht mit einem möglichen Wechsel befassen, sondern weitere Pluspunkte bei Tuchel sammeln, der ihn ab Samstag wieder zum Training an der Säbener Straße begrüßen wird.

Was seine Bayern-Teamkollegen über Krätzig sagen, erfahrt ihr hier.

+++ 10.30 Uhr: United-Legende überzeugt von Kane-Wechsel +++

„Er ist weg“, sagte United-Legende Rio Ferdinand bei talkSPORT über den Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München.

Im Sommer 201 stand Kane bereits vor einem Wechsel zu Manchester City, allerdings lehnte Spurs-Boss Daniel Levy jegliche Angebote ab. Ferdinand sagte: „Ich denke, er wird jetzt gehen. Es hat so lange gedauert. Es ist eine andauernde Saga. Er wollte zu Manchester City gehen, aber man hat ihn nicht gelassen. Wieder Unruhen.“

Eine Entscheidung gab es bisher allerdings noch nicht. Laut SPORT1-Informationen sind die Verantwortlichen des FC Bayern jedoch optimistisch, dass es noch an diesem Wochenende zum entscheidenden Durchbruch kommt.

+++ 9.20 Uhr: Tillman vor Eindhoven-Wechsel +++

Nach exklusiven SPORT1-Informationen steht Malik Tillman vor einem Wechsel in die Eredivisie zu PSV Eindhoven!

Der FC Bayern verhandelt mit PSV bereits über eine einjährige Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Für Eindhoven wäre Tillman der perfekte Ersatz für Xavi Simons, der per Leihe zu RB Leipzig gewechselt ist.

Auch der VfL Wolfsburg zeigte Interesse an einer Verpflichtung des 21-Jährigen, um den nach Dortmund abgewanderten Felix Nmecha zu ersetzen.

Freitag, 4. August

+++ 19.54 Uhr: Fan-Brief! Bayern verdient Kane nicht +++

Der Transfer-Poker um Harry Kane schlägt in England weiter hohe Wellen.

Einige Engländer versuchen wirklich alles, um den 30-Jährigen daran zu hindern, zum FC Bayern zu wechseln - und outen sich dabei schon mal als Hardcore-Fans des Ausnahme-Angreifers. Selbst mit einem Brief wird versucht, den Wechsel zu unterbinden.

„Du (Kane, Anm. d. Red.) kennst deinen Wert, und dieser übersteigt eindeutig 100 Millionen Pfund“, schreibt Pearson weiter: „Du bist unbezahlbar - jeder, der versteht, was du für deinen Verein geopfert haben, wird zustimmen.“

+++ 12.09 Uhr: Äußerst ungewöhnlicher Bayern-Plan +++

Testspiel, Pflichtspiel, Testspiel: So sieht offenbar das Programm des FC Bayern aus!

Der deutsche Rekordmeister will einem Bericht zufolge nach dem Saisonauftakt im Supercup gegen RB Leipzig am 12. August eine weitere Vorbereitungspartie absolvieren.

Und das nur einen Tag nach dem Duell mit den Roten Bullen. Das Kuriose: Das Team von Marco Rose soll dann erneut der Gegner sein. Von den Plänen berichtete die Bild.

+++ 11.52 Uhr: Mané mit ganz blassem Debüt +++

Ein Sieg war ihm zum Neustart nicht vergönnt - und auch kein Platz in der Startelf:

Sadio Mané ist bei seinem Debüt für Al-Nassr FC nur zu einem Unentschieden gekommen, erreichte im Arab Club Champions Cup beim Zamalek SC ein mageres 1:1.

Der vom FC Bayern gewechselte frühere Weltklassestürmer wurde beim finanzgewaltigen Klub aus Saudi-Arabien auch erst in der zweiten Halbzeit für Abdulaziz Al-Aliwa eingewechselt.

Dabei erlebte Mané im King-Fahd-Stadion in Ta‘if eine Partie zum Vergessen, nachdem sein neues Team durch einen Elfmeter von Zizo zunächst in Rückstand geraten war (53.).

Donnerstag, 3. August

+++ 19.54 Uhr: Kimmichs bemerkenswerte Reaktion zur Asien-Tour +++

Die Asien-Tour des FC Bayern ist vorbei. Der Rekordmeister wird sich nun wieder in München auf den Pflichtspielstart am kommenden Wochenende vorbereiten. Dort tritt RB Leipzig in der Allianz Arena an, es wird der Supercup ausgespielt.

Der Trip nach Fernost hat den Münchnern und Trainer Thomas Tuchel viele neue Eindrücke beschert. Der Bayern-Coach dürfte auch einige Erkenntnisse gewonnen haben - wie auch seine Spieler.

Joshua Kimmich zog ein Fazit der Reise. Dabei ließ der Bayern-Star mit einem Statement zum Teambuilding der Münchner aufhorchen.

+++ 11.59 Uhr: Sané vor richtungsweisender Saison +++

Die bisherige Bayernzeit von Leroy Sané glich oftmals einer Achterbahnfahrt. Sportlich wechselte der Nationalspieler zwischen Höhen und Tiefen.

Für die kommende Saison scheint er sich jedoch viel vorgenommen zu haben, glaubt man den Eindrücken aus dem Trainingslager. Bei den öffentlichen Einheiten hinterließ er einen engagierten Eindruck, kreierte viel bei Spielformen und rannte seinen Kollegen bei Sprintübungen regelmäßig davon. Sané ist motiviert!

Das ist zum anderen aber auch der Tatsache geschuldet, dass ihm klar ist: Er braucht mehr Top-Leistungen als bisher im Bayern-Trikot, wenn er 2024 entweder seinen Vertrag bei den Bayern zu besseren Bezügen verlängern oder aber sich bis dahin für einen neuen Top-Klub empfehlen möchte.

+++ 10.19 Uhr: Besondere Bayern-Maßnahme +++

Der FC Bayern München hat seine Asienreise mit einem Erfolgserlebnis gegen den FC Liverpool beendet. Thomas Tuchel zeigte sich mit dem Gesehenen zufrieden.

Daher entschloss sich der FCB-Coach zu einer besonderen Maßnahme: Aufgrund der Strapazen gönnt der Trainer seinen Spielern jetzt zwei Tage frei und hält erst am Samstag die nächste Trainingseinheit ab.

+++ 9.44 Uhr: FCB-Boss will „diese Lücke schließen“ +++

Der FC Bayern München will neben teuren Stars in Zukunft auch mehr auf den eigenen Nachwuchs bauen können. „Wir müssen talentierte Spieler früh genug an den Campus holen und sie so entwickeln, dass sie echte Alternativen in unserem Bundesliga-Kader werden können“, sagte Hainer dem Münchner Merkur/tz: „Es ist ganz klar unser Ziel, dass der Campus noch effizienter wird.“

Alternde Stars wie die Kapitäne Manuel Neuer (37) und Thomas Müller (33) hatten zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Beide konnten etwa nicht an der Asienreise des Klubs teilnehmen. Auch vor diesem Hintergrund müssten sich die Münchner „damit auseinandersetzen, wie wir diese Lücken schließen“, so Hainer.

Mittwoch, 2. August

+++ 21.52 Uhr: Kimmich wird bei dieser Frage deutlich +++

Klare Ansage von Joshua Kimmich!

Der Bayern-Star hat sich nach dem 4:3-Sieg seines FC Bayern gegen den FC Liverpool zur Sechser-Debatte beim Rekordmeister geäußert.

Von SPORT1 angesprochen auf die Aussage von Trainer Thomas Tuchel, dass dieser sich noch einen Sechser wünsche, entgegnete er trocken: „Ich bin ein Sechser“.

+++ 16.15 Uhr: Bayern gewinnt Testspiel gegen Liverpool +++

Spektakuläres Spiel, spektakuläres Ergebnis!

Der FC Bayern hat das letzte Spiel seiner Asien-Reise gewonnen. Gegen den FC Liverpool erkämpfte sich das Team von Trainer Thomas Tuchel einen 4:3-Sieg.

Dabei drehten die Münchner einen Zwei-Tore-Rückstand gegen das Team von Jürgen Klopp.

Für Aufsehen sorgte vor allem Frans Krätzig. Der Youngster, der schon gegen Manchester City auf sich aufmerksam gemacht hatte, sorgte mit einem Traumtor kurz vor Spielende für den Münchner Sieg.

+++ 12.04 Uhr: Kahn-Vertrag aufgelöst +++

Die Entlassung von Oliver Kahn als Vorstandschef beim FC Bayern verlief ziemlich geräuschvoll. Nun hat sich der Ex-Keeper aber leise auf eine Aufhebung seines Vertrages geeinigt.

„Wir haben uns harmonisch über die Auflösung seines Vertrags geeinigt. Es lief alles einvernehmlich“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Sport Bild.

Mehr zu der Vertragsauflösung, lest ihr hier.

Dienstag, 1. August

Das sagt Klopp zu Bayerns Mané-Aus (17.03 Uhr) +++

Den FC Liverpool verließ Sadio Mané als absoluter Superstar und Unterschiedsspieler. Rund ein Jahr später endet sein nächstes Kapitel beim FC Bayern München bereits wieder.

Der 31-Jährige und der deutsche Rekordmeister gehen getrennte Wege, was Manés Ex-Trainer Jürgen Klopp bedauert. Wie der 56-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Testspiel der Reds gegen die Bayern (Mittwoch ab 13.30 Uhr im Liveticker) erklärte, wundert er sich über den starken Formverlust seines ehemaligen Schützlings.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schiefgelaufen ist“, sagte Liverpools Cheftrainer. „Sadio hat uns auf einem Hoch verlassen, in richtig guter Form, als Weltklassespieler. Daran gibt es keinen Zweifel. Jeder im Verein würde exakt das Gleiche sagen. Aber eine neue Umgebung, eine neue Situation, neue Erwartungen ... ich weiß es nicht.“

Was Klopp als möglichen Knackpunkt sieht, erfahrt ihr hier.

Montag, 31. Juli

+++ Kane-Gipfel in London! (14.55 Uhr) +++

Entscheidende Tage im Poker um Harry Kane! Nach SPORT1-Informationen haben die Verantwortlichen des FC Bayern das klare Ziel, in dieser Woche eine Einigung mit Tottenham Hotspur über einen Transfer des englischen Top-Stürmers zu erzielen.

Daher wird das ursprünglich für vergangenen Freitag vorgesehene Treffen von Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe mit Spurs-Boss Daniel Levy in Kürze stattfinden. Am Montag gegen 10.45 Uhr hob ein Privatflugzeug mit dem FCB-Duo an Bord vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Richtung London ab.

Was sich die Bayern vom Treffen erhoffen und welche Tendenz im Raum steht, das erfahren Sie hier.

Sonntag, 30. Juli

+++ Bayern in Singapur gelandet (15.18 Uhr) +++

Nach fünf Tagen in Tokio ist der FC Bayern am Sonntagnachmittag in Singapur angekommen!

Nachdem sich der Abflug aus Tokio wetterbedingt verzögert hatte, landete die Bayern-Delegation um 17.56 Uhr Ortszeit mit circa zwei Stunden Verspätung in Singapur. Nicht mehr an Bord war Stürmer Sadio Mané, der vor einem Wechsel zum saudischen Klub Al-Nassr steht.

Auf der zweiten Stadion der diesjährigen Audi Summer Tour wird der deutsche Rekordmeister sein drittes und letztes Testspiel der Asien-Tour bestreiten. Am Mittwoch treffen die Bayern auf Liverpool und Jürgen Klopp, ehe am 3. August die Heimreise ansteht.

Zuvor hatte die Truppe von Thomas Tuchel in Tokio mit 1:2 gegen Manchester City verloren, ehe ein 1:0-Sieg gegen Kawasaki Frontale folgte.

Samstag, 29. Juli

+++ Sommer äußert sich zu Zukunft (20.54 Uhr) +++

Der Abgang von Yann Sommer rückt wohl immer näher. Nach dem Testspiel gegen Kawasaki Frontale meldete sich der Schweizer selbst zu Wort. Er sagte: „Darüber wurde ja schon ein paar Tage gesprochen. Ich bin jetzt aber hier und voller Konzentration. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Auf SPORT1-Nachfrage sagte der 34-Jährige: „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu allen im Klub, da gibt es gar nichts zu sagen.“ Aktuell gibt es noch keine verbale Einigung zwischen den Bayern und Inter Mailand, allerdings nähern sich die Klubs immer weiter an.

+++ Deutliches Signal an Goretzka! (16.21 Uhr) +++

Wieder gab es eine deutliche Ansage von Bayern-Coach Thomas Tuchel an Leon Goretzka!

Der 28-Jährige erhielt auch beim 1:0-Erfolg des FC Bayern gegen Kawasaki Frontale keine Chance von Beginn an. Es war bereits das dritte Testspiel in Folge für Goretzka als Herausforderer.

„Wir haben nicht viele Spiele, um uns vorzubereiten. Wir wollen Abläufe entwickeln und einen Teamgeist. Noch ist nichts entschieden. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um öffentlich über einzelne Spieler zu sprechen“, sagte Tuchel nach der Partie, als er auf der Pressekonferenz auf Goretzka angesprochen wurde.

Dennoch scheint klar zu sein: Tuchel setzt lieber auf Neuzugang Konrad Laimer an der Seite von Joshua Kimmich und wünscht sich für sein zentrales Mittelfeld eigentlich auch noch einen echten Sechser von Weltklasse-Format.

+++ Bayern-Debüt für Min-jae! (14.02 Uhr) +++

Drittes Testspiel, zweiter Sieg: Der FC Bayern hat den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale knapp geschlagen!

Beim 1:0 (0:0)-Erfolg in Tokio zeigte der deutsche Rekordmeister einige gute Ansätze, ist zwei Wochen vor dem Saisonstart aber noch nicht in Topform. Für das einzige Tor der Partie sorgte der Verteidiger Josip Stanisic, der nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte den Vorwärtsgang einlegte und nach einem Doppelpass mit Ryan Gravenberch in der 66. Minute problemlos einschieben konnte.

In den ersten 45 Minuten gab der Innenverteidiger Kim Min-jae sein Debüt für die Bayern. Der Südkoreaner zeigte eine ordentliche Vorstellung, auch wenn ihm zunächst ein paar kleinere Wackler unterliefen.

+++ Mané wartet auf das finale Go (12.38 Uhr) +++

Sadio Mané war mit dem FC Bayern zum Testspiel gegen Kawasaki Frontale (1:0) in Tokio gefahren, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Der Grund: Er steht vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Der Offensivspieler, der erst im Vorjahr nach München gekommen war, wartet lediglich noch auf das finale Go für den Transfer zu Al-Nassr. Derzeit werden noch letzte Details zwischen den Klubs geklärt. Wie SPORT1 weiß, gibt es eine klare Tendenz, dass der Deal klappen wird.

Al-Nassr soll bereit sein, eine Ablösesumme von 37 Millionen Euro für den Offensivmann aus dem Senegal zu zahlen, dessen Vertrag bei den Bayern bis 2025 datiert ist.

Freitag, 28. Juli

+++ Ein Jahr FC Bayern! De Ligt zieht Bilanz (12.11 Uhr) +++

Matthijs de Ligt blickt im exklusiven SPORT1-Interview auf sein erstes Jahr beim FC Bayern zurück!

Dabei zog der Niederländer ein Fazit zu seiner ersten Saison an der Isar, sprach über die fehlende Torgefahr und die Probleme während der vergangenen Rückrunde, beurteilte die Verpflichtung seines neuen Innenverteidiger-Partners Min-jae Kim und erklärte, was Trainer Thomas Tuchel von seinem Vorgänger Julian Nagelsmann unterscheidet.

„Nagelsmann wollte immer, dass wir mit viel Schnelligkeit und hoher Intensität attackieren. Tuchel legt ein wenig mehr Wert auf Kontrolle, Ruhe und Geduld – gerade im Passspiel. Das ist aus meiner Sicht der größte Unterschied“, erklärte der Innenverteidiger.

Außerdem nahm de Ligt die Mannschaft mit Blick auf die neue Spielzeit in die Pflicht. Sein Motto: „Wir brauchen Taten, nicht Worte!“

+++ Tuchels Mega-Lob für Gnabry (12.06 Uhr) +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel äußerte sich während einer Pressekonferenz in Tokio überaus zu den momentanen Leistungen von Serge Gnabry.

„Serge hat alles, was man braucht. Fleiß, Charakter, Mannschaftsgeist, jeden Tag Lust auf Training“, meinte der 49-Jährige und ergänzte: „Er hat eine unglaubliche Lust auf Training. Er ist immer bereit, alles für die Mannschaft zu geben. Man kann sehr froh sein, wenn Serge im Team ist.“

In den vergangenen Monaten waren um den deutschen Nationalspieler immer wieder Zukunftsspekulationen aufgekommen, aufgrund seiner starken Leistungsschwankungen galt Gnabry gar als Verkaufskandidat bei den Bayern.

+++ Kane-Durchbruch am Geburtstag? (11.20 Uhr) +++

Naht nun der langersehnte Durchbruch für den FC Bayern im Transfer-Poker um Harry Kane?

Nach SPORT1-Informationen reisen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sowie der Technische Direktor Marco Neppe am Freitag nach London, um dort erneut Gespräche mit Daniel Levy zu führen.

Beim Präsidenten von Tottenham Hotspur sollen die Bemühungen um den Top-Stürmer, der heute seinen 30. Geburtstag feiert, noch einmal intensiviert werden. Zu Verhandlungen mit Levy war das Bayern-Duo schon vor zwei Wochen auf der Insel.

SPORT1 weiß: Innerhalb der Führungsetage des Rekordmeisters ist die Zuversicht nach wie vor groß, den Kane-Transfer zeitnah abzuschließen.

+++ „Schlechte Nachricht für Tel“ (10.41 Uhr) +++

Auf einer Pressekonferenz verkündet Bayern-Coach Thomas Tuchel eine schlechte Nachricht zu Mathys Tel.

Das Stürmer-Talent kann aktuell auf der Asien-Reise nicht krankheitsbedingt trainieren. „Er hat einen Infekt und liegt im Bett. Da müssen wir schauen, wie schwerwiegend das Ganze ist. Er macht aber das, was er machen muss“, meinte Tuchel.

+++ Überraschung um Pavard? (07.32 Uhr) +++

Vor über zwei Monaten unterrichtete Benjamin Pavard die Chefetage des FC Bayern bereits über seinen Wunsch, seinen bis 2024 datierten Vertrag nicht zu verlängern und Deutschland nach sieben Jahren für eine neue Herausforderung in einem anderen Land zu verlassen.

Kein Problem, teilten die Verantwortlichen dem Spieler mit – sofern denn ein Verein käme, der bereit wäre, mindestens 30 Millionen Euro für ihn zu bieten. Doch passiert ist seither nichts! Nach SPORT1-Informationen wartet der Rekordmeister bis heute auf ein Angebot für Pavard.

Nun scheint wieder alles offen! Ein Verbleib des Defensiv-Allrounders wäre für die Kaderplaner und Trainer Thomas Tuchel vorstellbar, der sich auch intern mehrfach als Pavard-Fan geoutet hat und ihn sogar auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung sieht.

Kommt es noch zur großen Pavard-Wende?

Donnerstag, 27. Juli

+++ Bayerns-Plan mit Walker und Kane (14.52 Uhr) +++

Der FC Bayern muss sich bei Kyle Walker weiter in Geduld üben. Der Rechtsverteidiger von Manchester City hatte dem deutschen Rekordmeister schon vor über einer Woche grünes Licht für einen Wechsel an die Isar gegeben.

Zu einem Durchbruch bei den Verhandlungen mit den Skyblues kam es nach SPORT1-Informationen bislang aber nicht - auch nicht am Rande des Testspiels am Mittwoch in Tokio!

Nach SPORT1-Informationen hat das Thema Kane erstmal Priorität, weshalb CEO Dreesen und der Technische Direktor Neppe auch in München geblieben sind. Noch in dieser Woche ist ein Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy geplant.

+++ 9.46 Uhr: Hernández begründet Bayern-Abgang +++

Der Abschied von Lucas Hernández beim FC Bayern verlief geräuschvoll. Nun hat der Innenverteidiger, der sich für einen Schritt zu Paris Saint-Germain entschied, in einem ausführlichen Interview zu seinem Wechsel geäußert.

Hernández erklärte, dass es nicht nur sportliche Beweggründe gegeben habe. In seinen vier Jahren bei den Münchnern war er häufig länger verletzt ausgefallen. Und auch die Sprache machte ihm wohl so seine Probleme.

„Ich wollte mein Leben ändern, zurück in mein Land, nach Frankreich, wo ich die Sprache spreche“, so Hernández, der scherzte: „Ich weiß nicht, ob es an der Kälte oder der Sprache liegt.“

Mittwoch, 26. Juli

+++ 15.01 Uhr: Wunderkind trifft bei Bayern-Pleite +++

Der FC Bayern München hat im zweiten Testspiel zur neuen Saison die erste Niederlage kassiert. Auf seiner Asien-Reise verlor der Rekordmeister in Tokio gegen Champions-League-Sieger Manchester City mit 1:2.

Wie in der Vorsaison im Viertelfinale der Champions League zogen die Münchner gegen die Citizens und Pep Guardiola erneut den Kürzeren. Der 18-Jährige Mathys Tel bewies jedoch einmal mehr seine Torgefahr.

+++ 11.50 Uhr: Mańe-Wechsel nimmt Fahrt auf +++

Die Berater von Sadio Mané haben die Verhandlungen mit Vertretern des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr aufgenommen! Dies bestätigte Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer.

„Der FC Bayern ist darüber informiert. Das gehört zum guten Stil“, sagte der Bayern-Boss bei einem Termin in Tokio zu Sky. „Aber das sind nur erste Gespräche“, die Berater Björn Bezemer führe. Mané gehört bei den Münchner schon länger zu den Verkaufskandidaten. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

+++ 11.41 Uhr: Endspurt im Walker-Poker +++

Am Mittwoch rund um das Testspiel gegen Manchester City werden Präsident Herbert Hainer und Finanzchef Michael Diederich die Gelegenheit haben, mit den Funktionären des Champions-League-Siegers Manchester City über den Transfer von Kyle Walker zu verhandeln.

Nach SPORT1-Informationen geht es hauptsächlich noch ums Geld. 15 Millionen Euro, so ist aus England zu hören, will City mindestens für Walker haben. Der Endspurt ist eingeläutet.

+++ 11.30 Uhr: Kane-Aussagen: Hoeneß entspannt +++

Uli Hoeneß glaubt nicht, dass seine forschen Aussagen negative Auswirkungen zum Transferpoker um Harry Kane haben könnten. Ein Deal, wie ihn der FC Bayern derzeit anstrebt, werde „nicht an solchen Dingen“ scheitern, sagte er der Sport Bild.

Hoeneß hatte zu Beginn der Saisonvorbereitung aufhorchen lassen, als er öffentlich verkündet hatte, dass Tottenham Hotspur in Person von Klub-Boss Daniel Levy letztlich einknicken werden müsse, da Kane sich für einen Wechsel nach München ausgesprochen habe.

Dienstag, 25. Juli

+++ 15.29 Uhr: Bayern-Bosse erklären Nübel-Leihe +++

Der FC Bayern gibt ihn wieder ab: Alexander Nübel wechselt zum VfB Stuttgart. Aber nur auf Leihbasis.

Klubboss Dreesen erklärt die Gründe: „Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt“, sagte Dreesen: „Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen.“

+++ 10.25 Uhr: Kimmich bekennt sich zu Bayern +++

Joshua Kimmich hat sich erneut zum FC Bayern bekannt. Der Mittelfeldspieler machte bei einer Pressekonferenz in Tokio deutlich, dass er den Verein nicht verlassen wolle - und ging dabei auch auf eine kontroverse Aussage seines Trainers Thomas Tuchel ein.

Montag, 24. Juli

+++ 19.05 Uhr: Sabitzer-Wechsel fix! +++

Es ist fix! Marcel Sabitzer wechselt vom FC Bayern zu Borussia Dortmund! Nach SPORT1-Informationen wird der Österreicher beim BVB 7 bis 8 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit liegt er im oberen Drittel des Mannschaftsgefüges.

+++ 16.50 Uhr: Zwei Überraschungen im Bayern-Kader +++

Der FC Bayern hat seinen Kader für die anstehende Asienreise bekanntgegeben. Wie erwartet sind die angeschlagenen Manuel Neuer, Thomas Müller und Raphaël Guerreiro nicht dabei, ebenso wie der kurz vor einer Leihe zum VfB Stuttgart stehende Keeper Alexander Nübel und der an Kniegelenksbeschwerden laborierende Eric Maxim Choupo-Moting.

Mit im Flieger sitzen werden derweil aber zwei Überraschungsgäste: Frans Krätzig und Antonio Tikvić!

Sonntag, 23. Juli

+++ Sabitzer vor BVB-Wechsel (20.33 Uhr) +++

Marcel Sabitzer steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund! Beim deutschen Rekordmeister spielt der Österreicher keine Rolle mehr, weshalb er zum Vizemeister wechseln will. Nach seiner Leihe zu Manchester präferierte der 29-Jährige allerdings die Premier League.

Der FC Bayern verlangt für den Mittelfeldspieler wohl eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro inklusive Boni. Am Montag fliegt der BVB in die USA, jedoch wird Sabitzer vermutlich nachreisen.

+++ Schenk vor Wechsel zu Preußen Münster (19.45 Uhr) +++

Johannes Schenk steht vor einem Wechsel auf Leihbasis zu Preußen Münster und wird die Asien-Reise somit nicht antreten. In der ersten Runde des DFB-Pokals wird das Torwart-Talent somit direkt auf seine alte Mannschaft treffen.

+++ Nübel agiert unglücklich (19.30 Uhr) +++

Zur Überraschung der Bayern-Fans war auch Wechselkandidat Alexander Nübel Teil der Teampräsentation. Im anschließenden Show-Training machte Nübel keinen guten Eindruck und wirkte sogar unkozentriert.

Während Ersatztorwart Sven Ulreich mit einigen Paraden glänzen konnte, musste Nübel in kürzester Zeit viermal hinter sich greifen. Er zeigte keine gute Körpersprache und zuckte nach Gegentoren nur mit den Schultern.

+++ Bayern-Fans feiern Heynckes (19.25 Uhr) +++

Auch Jupp Heynckes war bei dem Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB zu Gast. Von den Fans wurde der ehemalige Bayern-Coach lautstark gefeiert.

Thomas Müller postete auf Instagram ein Video in dem er seinem Ex-Trainer mit lauten „Jupp, Jupp, Jupp“-Rufen zu jubelte und kommentierte: „Eine Legende, dieser Mann! Jupp Heynckes, meine Damen und Herren.“

+++ FC Bayern schlägt BVB (19.15 Uhr) +++

Im Rahmen der Teampräsentation traten die Legenden des FC Bayern auf die Legendenmannschaft des BVB und gewann mit 2:1. Wie im Champions-League-Finale im Wembley 2013, gab es auch an diesem Spiel einen Last-Minute-Treffer, allerdings war es diesmal der Anschlusstreffer für den BVB.

+++ Bayern gratuliert Ex-Trainer (19.00 Uhr) +++

An diesem Snntag wird Ex-Trainer Julian Nagelsmann 36 Jahre alt. Trotz seiner Entlassung hat der FC Bayern den Trainer nicht vergessen und gratuliert ihm in den sozialen Netzwerken.

„Alles Gute zum 36. Geburtstag, Julian Nagelsmann“, schrieben die Bayern versehen mit einem Torten-Emoji und einem Foto Nagelsmanns. Die Meinung der Fans ist dabei jedoch gespalten. Einige gratulieren Nagelsmann, andere kritisieren den FC Bayern jedoch für den Post.

+++ Schlägt Bayern bei Bono zu? (11.30 Uhr) +++

Das Torwart-Dilemma um Manuel Neuer und Yann Sommer trübt die bisherige Saisonvorbereitung des FC Bayern. Derzeit ist es noch völlig unklar, wer beim Bundesliga-Start bei Werder Bremen im Kasten des Rekordmeisters stehen wird.

Auch deshalb schaut sich Bayern nach einem verlässlichen Schlussmann um. Nach SPORT1-Informationen haben die Bayern-Bosse unter anderem Yassine Bounou, genannt „Bono“, auf dem Zettel. Mit der Spielerseite gab es bereits einen ersten Austausch.

Sein Trainer vom FC Sevilla lässt schon mit Aussagen zum Keeper aufhorchen - HIER geht's zur kompletten Meldung.

Samstag, 22. Juli

+++ 16.14 Uhr: Bayern-Boss spricht über Mané-Zukuft +++

In diesem Sommer könnte die Zeit von Sadio Mané beim FC Bayern wieder vorbei sein. Der Stürmer, der letztes Jahr als Königstransfer vom FC Liverpool kam, soll auf dem Abstellgleis stehen.

Der neue Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wollte sich allerdings nicht in die Karte schauen lassen. „Sadio ist Teil der Mannschaft“, erklärt er auf SPORT1-Nachfrage.

Freitag 21. Juli

+++ 20.17 Uhr: Müller verpasst Asien-Reise +++

Der FC Bayern muss einen weiteren personellen Rückschlag vor der Reise nach Japan hinnehmen.

Neben Manuel Neuer wird auch Thomas Müller ausfallen. Der Stürmer sagte in einem Instagram-Video: „Da ist einfach noch viel zu viel zu tun, um schmerzfrei zu werden und den Trainingsrückstand aufzuholen.“

+++ 10.35 Uhr: Das sagt Baumann zum Bayern-Gerücht +++

Das Torwart-Thema beschäftigt den FC Bayern. Manuel Neuer wird zum Saisonstart voraussichtlich noch nicht fit sein, Yann Sommer und Alexander Nübel stehen jeweils vor Wechseln.

Könnte deshalb Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim kommen? Am Donnerstag machte das Gerücht die Runde, dass der Rekordmeister über eine Verpflichtung des 33-Jährigen nachdenke.

Keine 24 Stunden später äußerte er sich selbst dazu. „Ich habe die Meldungen dazu auch wahrgenommen“, sagte der gebürtige Breisacher der Deutschen Presse-Agentur.

Donnerstag, 20.07.

+++ Kurios! Neuer erteilt Fotoverbot (13.33 Uhr) +++

Was will Kapitän Manuel Neuer damit bezwecken?

Offenbar wünscht sich der 37-Jährige für sein Trainingsprogramm beim FC Bayern etwas mehr Privatsphäre. Am Donnerstagmorgen spulte er im Trainingslager des Rekordmeisters auf dem Nebenplatz am Trainingszentrum des FC Rottach-Egern ein individuelles Programm mit Torwarttrainer Michael Rechner ab.

Dann kam es zu einem kuriosen Moment: Die Ordner baten die anwesenden Journalistinnen und Journalisten auf Wunsch von Neuer darum, ihn weder zu filmen noch zu fotografieren.

+++ Tuchel: „Erster Schritt ist gemacht“ (12.51 Uhr) +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat nach dem ersten Teil der Saisonvorbereitung ein zufriedenes Fazit gezogen!

„Es war ein gutes Trainingslager“, sagte er nach der letzten Einheit am Tegernsee. „Die positiven Dinge waren der Spirit und der Arbeitswille, es herrschte ein guter Geist. Wir sind taktisch und in unseren Spielprinzipien weiter. Der erste Schritt ist gemacht.“

Welche Mannschaft für Tuchel nun „der Maßstab" ist, lesen Sie hier.

+++ Müller als Hoeneß-Nachfolger? (10.18 Uhr) +++

Thomas Müller als Nachfolger für Uli Hoeneß?

Laut dem ehemaligen Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger wäre der 33-Jährige dafür perspektivisch ein idealer Kandidat. Im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit betonte Nerlinger, Müller habe „Intellekt, Herz, Witz und Fußballkompetenz.“

„Irgendwann werden andere die Verantwortung beim FC Bayern übernehmen müssen. Ich hoffe, es sind solche, die das Wesen des Vereins kennen und wissen, was ihn stark macht und dass aus ihm nicht ein rein finanzgetriebenes Kunstgebilde wie Paris Saint-Germain werden darf“, sagte der 50-Jährige.

Außerdem würde es Nerlinger begrüßen, wenn sich auch andere Spieler im Verein einbringen würden. Er betonte: „Spieler und Persönlichkeiten wie Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder auch Mario Gomez könnte ich mir sehr gut vorstellen.“

Mittwoch, 19.07.

+++ VfB gibt neues Angebot für Nübel ab (22.06 Uhr) +++

Für welchen Verein Alexander Nübel in der kommenden Saison auflaufen wird, ist weiter ungeklärt. Allerdings zeigt der VfB Stuttgart seit einigen Wochen Interesse an einer Leihe des Keepers.

Nach SPORT1-Informationen hat der VfB sein erstes Angebot in Höhe von 500.000 Euro verdoppelt und bietet nun eine Million Euro für eine einjährige Leihe. Nun wollen sich die Verantwortlichen zeitnah über dieses Angebot beraten.

+++ Tuchel über Kimmich-Zukunft (22.00 Uhr) +++

Am Dienstag gewann der FC Bayern im Testspiel mit 27:0 gegen den FC Rottach-Egern. „Transferperiode ist Transferperiode. Ich habe ganz allgemein gesagt, dass immer alles möglich ist“, sagte Thomas Tuchel nach dem Spiel, als er von einem Reporter auf die Zukunft von Joshua Kimmich angesprochen wurde.

Nach SPORT1-Informationen planen die Verantwortlichen allerdings nächste Saison mit dem Nationalspieler, obwohl auch immer wieder der FC Barcelona mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht wurde.

+++ Freund spricht über Treffen mit Hoeneß (21.50 Uhr) +++

Auf der Pressekonferenz seines alten Klubs RB Salzburg schwärmte Christoph Freund über seinen neuen Klub. Der 46-Jährige freue sich schon extrem auf seine Aufgabe, denn Bayern sei ein „unglaublicher Verein mit unglaublichen Werten und Möglichkeiten.“

Freund wird am 1. September seinen neuen Job als Nachfolger des nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic antreten.

Auf der Pressekonferenz sprach Freund außerdem über das Treffen mit Hoeneß und Rummenigge am Tegernsee. „Es war eine ganz kleine Runde, das war auch entscheidend, dass nichts herausgekommen ist“, erzählte er.

+++ 14.39 Uhr: Neue Transferpolitik beim FC Bayern? +++

Präsident Herbert Hainer hat sich zur Transferpolitik des FC Bayern geäußert und einen möglichen Kurswechsel ins Spiel gebracht.

Anlass für die Aussagen des 69-Jährigen ist die Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund, der als Entdecker von späteren Weltstars wie Erling Haaland oder Sadio Mané gilt.

+++ 13.23 Uhr: Bayern droht längerer Kim-Ausfall +++

Endlich ist er da: Der FC Bayern hat am Dienstag den Transfer von Kim Min-jae offiziell bekannt gegeben.

Der Rekordmeister verpflichtete den wuchtigen Innenverteidiger, bekannt unter dem Spitznamen „Monster“, von der SSC Neapel und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Doch kaum ist die Verpflichtung des 26-jährigen Südkoreaners unter Dach und Fach, ist auch klar, dass den Bayern während der Saison ein längerer Ausfall von Kim droht.

+++ 11.58 Uhr: So endete die Lewandowski-Ära +++

Ein Jahr ist es nun her, als der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona offiziell gemacht wurde.

Am 19. Juli 2022 gab Barca bekannt, dass der Klub den Polen für 45 Millionen Euro zuzüglicher Bonuszahlungen verpflichtet hat. Für viele Bayerns-Fans ist es vermutlich immer noch ein komisches Bild, ihren jahrelangen Top-Stürmer im Dress der Katalanen zu sehen.

SPORT1 blickt zurück, wie es zu der Trennung gekommen war und was die Verantwortlichen mit ein wenig Abstand zum Transfer sagen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

+++ 7.27 Uhr: Das sagt Matthäus zu Bayerns Sportdirektor +++

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zeigte sich mit den Entscheidungen der Bayern-Verantwortlichen in den vergangenen Monaten mehrfach nicht einverstanden und tat dies öffentlich kund.

Auch zur jüngsten Verpflichtung von Christoph Freund als neuen Sportdirektors meldete sich der TV-Experte nun zu Wort. Wie immer äußerte er eine klare Meinung. Hier lesen Sie die Aussagen.

Dienstag, 18.07.

+++ 22.01 Uhr: Tuchel schwärmt von Neuzugang Kim Min-jae +++

Kim Min-jae ist im Trainingslager des FC Bayern angekommen. Thomas Tuchel freut sich auf den Neuzugang und lobt ihn in den höchsten Tönen. Hier klicken, um das Video anzuschauen.

+++ 20.27 Uhr: Kantersieg, aber zwei Verletzte +++

Der FC Bayern feiert gegen den FC Rottach-Egern ein Schützenfest im ersten Testspiel. Doch Trainer Thomas Tuchel muss sich Sorgen um zwei Stürmer machen.

+++ 17.35 Uhr: Offiziell! Bayern holt „Monster“ Kim

Min-jae Kim wechselt zum FC Bayern. Der Abwehrspieler aus Südkorea kommt von der SSC Neapel nach München und soll die Nachfolge von Lucas Hernández antreten. Alle Infos finden Sie hier.

+++ 15.50 Uhr: Bayern-Neuzugang in München gesichtet +++

Beim FC Bayern könnte in Kürze ein weiterer Neuzugang präsentiert werden.

Wie die Bild berichtet, wurde eine potenzielle Neuverpflichtung am Vereinsgelände an der Säbener Straße gesichtet.

+++ 12.14 Uhr: Neuer Sportdirektor für den FC Bayern! +++

Personal-Knaller beim FC Bayern!

Christoph Freund wird nach Ende des Transferfensters ab 1. September neuer Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister. Das bestätigten die Münchner am Dienstag, nachdem SPORT1 und Bild vorab berichtet hatten.

Der Österreicher tritt damit in die Fußstapfen von Hasan Salihamidzic, der am Ende seiner Amtszeit sogar in den Bayern-Vorstand aufgerückt war.

+++ 12.06 Uhr: Top-Star auf Tuchels Wunschliste +++

Die Sechser-Suche beim FC Bayern ist nicht beendet, Thomas Tuchel hätte nach der Absage von Declan Rice gerne noch einen Top-Spieler.

Zwar wird „Arbeitstier“ Konrad Laimer die Rolle als Partner von Joshua Kimmich im Mittelfeld absolut zugetraut, der Cheftrainer sieht auf dieser Position aber weiter Bedarf.

In diesem Zusammenhang gibt es mehrere Kandidaten, den Münchnern wurden zuletzt etwa Spieler wie Sofyan Amrabat (AC Florenz) oder Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) angeboten.

Doch der Bayern-Coach will nach SPORT1-Informationen am liebsten eine große Lösung: Ein Star von Real Madrid steht ganz oben auf der Wunschliste!

Montag, 17.07.

+++ 22.49 Uhr: Bayern-Ikone empfiehlt diesen Keeper +++

Hinter der Torhüterposition steht beim FC Bayern München immer noch ein Fragezeichen.

Wie Thomas Tuchel am Samstag berichtete, wird Manuel Neuer das Supercup-Finale und den bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen wohl verpassen.

Yann Sommer sollte jedoch mit Blick auf die EM 2024 wechseln, gibt Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff dem Schweizer mit auf den Weg. Stattdessen sollte sich der Verein lieber um einen anderen Torhüter bemühen: Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia.

Pfaff ist sich sicher, dass Mamardashvili in den letzten Jahren überzeugt habe und schon im Alter von 22 Jahren eine große Ruhe und Souveränität ausstrahle.

+++ 21.13 Uhr: Petersen: „Bei Bayern nicht ich selbst“ +++

Beim SC Freiburg ist Nils Petersen zu einer Vereins-Ikone aufgestiegen. Während seiner Zeit konnte sich der Freiburger Publikumsliebling jedoch nicht wirklich durchsetzen.

„Ich war bei den Bayern oder der Nationalelf nicht ich selbst. Ich bin ein kommunikativer, humorvoller Mensch, dort habe ich mich aber am falschen Ort gefühlt, mich als qualitativ nicht geeignet angesehen2, sagte der 34-Jährige im kicker.

Dennoch möchte er die Zeit nicht missen. „Ich war da ein Goldfisch im Haifischbecken. Insgesamt war es eine krasse Erfahrung, mit den Besten zusammenzuspielen. Ich musste in jedem Training ans Limit gehen, um bei diesem hohen Niveau nicht negativ aufzufallen.“

+++ 19.15 Uhr: Matthäus wirft Hoeneß Fehler vor +++

Nachdem Uli Hoeneß in der Thematik Harry Kane die Abteilung Attacke aktiviert hat, rät nach Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nun auch Lothar Matthäus auch zu mehr Gelassenheit.

„Je mehr die eine Partei zeigt, dass sie etwas haben will, desto mehr hat die andere das Heft des Handelns in der Hand“, warf Matthäus dem 71-Jährigen vor, einen Fehler im Ringen um den englischen Nationalspieler gemacht zu haben.

„Wenn man eins und eins zusammenzählt, gehört sehr viel Geduld zu solch einem Transfer - und Geld, das man wahrscheinlich lieber eingespart hätte.“ Nicht nur Hoeneß sollte „etwas gelassener sein“.

+++ 17.51 Uhr: FCB-Neuzugang hat komisches Gefühl +++

Jahrelang ging es für Raphael Guerreio gegen den FC Bayern.

Nun sieht sich der langjährige BVB-Akteur plötzlich selbst im roten Trikot wieder. „Es ist eigenartig, jetzt auf der anderen Seite von Borussia Dortmund zu stehen2, beschrieb er das Gefühl.

Dennoch wolle er hier nun möglichst erfolgreich sein. „Als Bayern anklopfte, habe ich alles gegeben, um hierher zu kommen.“

+++ 15.49 Uhr: Bayern-Boss reagiert auf Hoeneß +++

Nach den Aussagen von Uli Hoeneß zum Stand im aktuellen Poker um Harry Kane hat sich nun Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu der Thematik geäußert.

„Generell glaube ich, wir tun gut daran, uns in den Themen, in denen wir uns bewegen, über die aktuell bekannten Dinge hinaus nicht weiter zu äußern“, sagte der Bayern-Boss.

Daher halte er es lieber wie FCB-Coach Thomas Tuchel. „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

+++ 12.10 Uhr: Tuchel sortiert Ibrahimovic und Vidovic aus (12.10 Uhr) +++

Thomas Tuchel zieht die Zügel beim FC Bayern weiter an - zum Leidwesen zweier Nachwuchsspieler!

Nach SPORT1-Informationen hatte der FCB-Coach vor der Abfahrt entschieden, die Offensiv-Talente Arijon Ibrahimovic (17) und Gabriel Vidovic (19) nicht mit ins Trainingslager an den Tegernsee zu nehmen. Beide Spieler waren über die Entscheidung sehr enttäuscht.

Wie es um ihre Zukunft bei Bayern steht und wer von beiden jetzt doch ins Trainingslager darf, lesen Sie hier.

+++ 11.36 Uhr: Neuer stößt zum Bayern-Team +++

Während mit Thomas Müller der eine Leistungsträger das Trainingslager des FC Bayern abbrechen musste, gibt es von Manuel Neuer gute Nachrichten.

Der 37 Jahre alte Torhüter ist nach SPORT1-Informationen am Montag angereist, nachdem er zuvor nur an der Säbener Straße trainiert hatte.

+++ 10.28 Uhr: Müller muss abreisen +++

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern.